Accident cu 2 autoturisme implicate, într-o localitate din Mureș! Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina joi, 27 aprilie, in jurul orei 15.00, pentru a asigura masuri PSI la un accident rutier produs intre doua autoturisme, in municipiul Reghin, pe strada Ierbușului. Doua persoane au fost ranite. "La locul accidentului s-au deplasat pompierii mureșeni din cadrul Detașamentului Reghin cu o autospeciala de apa și […] Sursa articolului: Accident cu 2... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina joi, 27 aprilie, in jurul orei 15.00, pentru a asigura masuri PSI la un accident rutier produs intre doua autoturisme, in municipiul Reghin, pe strada Ierbușului. "La locul accidentului s-au deplasat pompierii mureșeni din cadrul Detașamentului Reghin…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina sambata, 22 aprilie, in jurul orei 19.10, la un accident rutier in localitatea Miercurea Nirajului. "In accident este implicate un autoturism și au rezultat 3 victime incarcerate. La fața locului s-au deplasat pompierii mureșeni din cadrul Stației Miercurea-Nirajului…

- Un tanar de 22 de ani a fost transportat la spital dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe Calea Motilor din Cluj-Napoca. Accidentul a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, pe Calea Motilor din Cluj-Napoca. Pompierii de la Detasamentul 2 Cluj-Napoca au ajuns acolo cu o autospeciala cu modul…

- Doua autoturisme au fost implicate in urma cu o ora intr-un grav accident rutier petrecut pe raza județului Cluj. Una dintre mașini mai este buna doar de dus la fier vechi! Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin luni dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Borhanciului. ”In accident…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz a avut loc, luni dimineața, in Oradea. 15 persoane au fost transportate la spital. Pompierii militari oradeni au intervenit pentru salvarea victimelor accidentului rutier, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in…

- Pompierii militari oradeni acționeaza pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs luni dimineața in municipiul Oradea, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in doua autoturisme și un microbuz. Apelul a fost primit in dispeceratul ISU Bihor in jurul orei 06.40, moment in care…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Targu Mureș a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru asigurarea de masuri specifice prevenirii incendiilor, in municipiul Targu Mureș, strada Calarașilor, in jurul orei 17.59, in urma producerii unui accident rutier intre doua…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au intervenit vineri, 27 ianuarie 2023, in jurul orei 8.50, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de urgența Iernut și o amublanța SMURD B2, in localitatea Roșiori…