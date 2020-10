Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic in Franța! Cinci persoane au murit in urma unui accident aviatic. Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnic in zbor, iar pasagerii au murit pe loc. Un avion mic care transporta doua persoane a intrat intr-un alt aparat de zbor, care avea la bord trei turisti, in regiunea Loches, Indre-et-Loire,…

- Tragedie in Franța. Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit, sambata, in aer. In urma impactului, cinci persoane au murit, conform BBC. Coliziunea dintre cele doua aeronave, un ULM și un avion turistic, s-a produs la sud-est de orașul Tours, la ora locala 16:30. La fața locului au fost chemate…

- Un avion de mici dimensiuni, care transporta doua persoane, s-a ciocnit in zbor cu un alt aparat, care avea la bord trei turisti, in Franța. Cinci oameni au murit in urma accidentului produs sambata seara. The post Doua avioane s-au ciocnit in zbor, in Franța. Toți pasagerii aflați la bord au murit…

- Cinci oameni au murit in urma unui accident aviatic produs sambata in Franța. Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor, iar pasagerii au murit pe loc. Poliția și autoritațile in domeniu ancheteaza accidentul, scrie Mediafax.Sfarsit tragic pentru cinci pasageri, aflati in doua avioane…

- „Un mic ULM care transporta doua persoane și un avion turistic de tip DA40 care transporta trei persoane s-au lovit in jurul orei 16:30 – 17:00, primul aterizand pe gardul unei case din Loches, fara a provoca vreo victima suplimentara, al doilea la cateva sute de metri intr-o zona nelocuita „, a declarat…

- Poliția din Ucraina a spus miercuri ca o angajata a Ambasadei SUA în Ucraina a murit dupa un atac în Kiev și ca în acest moment este cautat un suspect în acest caz, relateaza Reuters. Ulterior, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Artem Shevchenko, a scris pe…

- Doua avioane ușoare, in care se aflau șapte persoane, s-au ciocnit vineri in aer, deasupra statului american Alaska. Toți pasagerii, printre care și un deputat local, si-au pierdut viatain urma coliziunii, au anuntat autoritatile, citate de dpa și Agerpres.

- Sapte persoane, intre care un deputat local, si-au pierdut viata vineri in statul american Alaska intr-o coliziune intre doua avioane usoare, au anuntat autoritatile citate sambata de dpa.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor…