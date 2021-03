Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Valentina a susținut astazi la Acces Direct ca s-ar confrunta cu niște dureri groaznice și ca nu ar mai putea sa stea in șezut in urma unei intervenții, doctorul acuzat a avut și el dreptul la replica. Iata de ce a numit-o medicul „mincioasa”!

- Medicul nutritionist Mihaela Bilic, 50 de ani, a anutat, printr-un mesaj postat pe pagina personala de pe o rețea de socizalizare, ca din martie nu mai face parte din echipa care se ocupa de emisiunea ”Arena bucatarilor”, de la ProTV. Doctorul spune ca nu i s-a oferit nicio explicație.”S-a rupt lantul…

- Cristina Șișcanu a anunțat public, la Acces Direct de Weekend, ca vrea sa devina din nou mama! Partenera lui Madalin Ionescu a dat din casa și a scos la iveala detalii neștiute din viața de cuplu, dezvaluind astfel cum s-au cunoscut. Amanunte uimitoare!

- Maria și Mihai Nemeș și-au deschis ușile casei și totodata sufletele in fața telespectatorilor Acces Direct, dezvaluindu-le luxul și opulența in care se „scalda”, in vila cu obiecte unicat și cu o mare valoare sentimentala. Totodata, interpreții de muzica populara au facut și cateva marturisiri inedite…

- In ziua de astazi din ce in ce mai multe persoane sufera de afecțiuni digestive. Fie ca vorbim despre senzația de balonare, flatulența, constipație sau hemoroizi, toate aceste probleme digestive afecteaza viața intr-un mod neplacut. In majoritatea cazurilor, ele se datoreaza unui stil de viața nesanatos,…

- Nea Ion se afla, poate, in impasul vieții lui. Dupa mai bine de 40 de ani de casnicie, barbatul a fost parasit de soție, dar și jefuit de catre aceasta, lasandu-l fara agoniseala de-o viața. Chiar și așa, batranul inca iși iubește nevasta, dar vrea sa se casatoreasca și cu amanta cunoscuta recent.

- Un tata disperat iși striga neputința, dupa ce soția l-a parasit pentru un alt barbat. Ceea ce este cel mai trist este faptul ca mama a patru copii nu se mai intereseaza de cei carora le-a dat viața, lasandu-și inca soțul sa se chinuiasca cu creșterea lor.