- Lucas, nepotul lui Tzanca Uraganu, s-a stins din viața, iar el a lasatmulta durere in urma lui. Recent, Alina Marymar le-a aratat fanilor ei ce s-a aratat pe geam, in casa micuțului, inainte ca acesta sa moara. Iubita cantarețului de manele a facut o postare cutremuratoare. Iata ce a publicat partenera…

- Ana este disperata și vrea sa-și gaseasca mama disparuta. Femeia e plecat in Italia cand fiica avea doar 6 ani și a revenit in Romania destul de rar. De 14 ani familia nu mai știe nimic de ea și se gandesc la tot ce este mai rau.

- Au fost facute noi dezvaluiri din ancheta crimei care a ingrozit Romania. Ce s-a intamplat, de fapt, in ultimele clipe din viața tinerei insarcinate. Ce s-a descoperit. Declarațiile de la dosar se bat cap in cap.

- Mirela Vaida este nevoita sa poarte ochelari de vedere saptamana aceasta! Prezentatoarea de la Acces Direct i-a luat prin surprindere pe telespectatorii celebrei emisiuni astazi. Din ce motiv a facut vedeta o astfel de schimbare.

- Lucian a murit in urma cu o luna. Parinții lui, Mariana și Gica, susțin ca s-ar fi intamplat ceva, de fapt, in ziua in care tanarul a fost gasit decedat. Li s-a spus ca a cazut din picioare, dar familia spune ca nu avea probleme de sanatate.

- Soacra lui Cristi susține ca fiica ei, Victorița, care a plecat de acasa de duminica, ar fi fost batuta de barbat. Mariana spune ca astfel de episoade ar fi avut loc des și ca a vazut pe gatul femeii urme de violența.

- Chiar daca au trecut aproape trei ani de cand Monica, o tanara insarcinata in varsta de 26 de ani a murit, familia nu are nici in prezent liniște. Iubitul ei avocat este acuzat ca ar fi aruncat-o de la etaj, iar femeia a inregistrat discuția dintre ea și partener, care avea sa fie ultima cearta.

- Elvira Dumitrescu, o prezența remarcabila originara din frumoasa Basarabie (acum R. Moldova), a contribuit semnificativ la domeniul ingineriei și construcțiilor din Romania. Nascuta in satul Bulboaca, a devenit una dintre puținele femei inginer minier din țara, lasindu-și amprenta asupra unor proiecte…