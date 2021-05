Stiri pe aceeasi tema

- Alexandro Matias și Keed de la Chefi la cuțite au avut o apariție de senzație in platoul Xtra Night Show, in urma cu cateva ore. Cu acest prilej, fanii au aflat detalii neștiute despre cei doi, cum ar fi faptul ca aceștia se cunoșteau dinaintea competiției, dar și ca membrul trupei „Șatra Benz” a compus,…

- Adda este una dintre cele mai iubite artiste, iar in ultimii ani i-a mers din plin atat profesional cat și personal. Interpreta este casatorita și are un baiețel, iar acum a vorbit pentru prima oara despre o perioada dificila din viața ei. Artista a declarat la Antena Stars ca piesa cu care a debutat,…

- Telespectatorii „Showbiz Report” au avut parte de o surpriza de proporții in aceasta dupa-amiaza. Fanii emisiunii au avut ocazia sa-i cunoasca pe verișorii Nataliei Mateuț, dar și amanunte neștiute despre celebra familie. Iata cum era frumoasa prezentatoare de la Antena Stars in copilarie!

- Theo Rose și Alex Leonte formeaza unul dintre cele mai trainice cupluri din showbizul romanesc. Cei doi sunt impreuna de patru ani și se iubesc, parca, pe zi ce trece mai mult. Recent, frumoasa artista a facut dezvaluiri neștiute din relația pe care o are cu nepotul lui Nea Marin, dezvaluind ca in momentul…

- Andi Vasluianu, actorul din Profu’, difizat la Pro TV, este unul dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Este casatorit cu Laura Fierașcu și au impreuna doi copii, pe Maia, de 8 ani și Toma, in varsta de 4 ani. Actorul a vorbit despre relația cu soția lui, dar și despre casnicia eșuata,…

- S-au iubit de mama focului, insa au ajuns la desparțire. Florin Zamfirescu, detalii neștiute din divorțul de Catalina Mustața. Au trecut zece ani de cand cei doi actori au decis sa puna punct casniciei lor. In prezent, Florin și Catalina nu iși mai vorbesc și nici macar nu se mai vad. Actrița a decis…

- Mirela Vaida a oferit noi detalii legate de femeia care a atacat-o cu cateva saptamani la Acces Direct cu un bolovan uriaș. Frumoasa prezentatoare de televiziune a transmis ca incadrarea juridica s-a schimbat in ceea ce privește episodul șocant!

- Mirela Vaida a fost atacata de o femeie in data de 19 martie, in platoul emisiunii ”Acces Direct”. Agresoarea a aruncat in direcția ei cu un bolovan. Aceasta a fost imobilizata de un cameraman, apoi predata Poliției, care a venit imediat la fața locului. Tot de acolo vin și noi detalii, dezvaluite de…