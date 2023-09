Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarea momentului la Acces Direct! La o zi dupa ce a facut dezvaluiri controversate despre povestea de dragoste pe care a trait-o cu Marian, presupusa amanta a reacționat in direct! Femeia a recunoscut ca batut-o pe Geta, insa a precizat ca era foarte nervoasa in acel moment! Iata ce a spus presupusa…

- Fiica Getei a intervenit in scandalul in care mama ei este implicata. Dupa ce i-a spus ca iși dorește sa plece din Germania și sa se mute in Romania cu Marian, Roxana nu a fost de acord cu acest lucru. Fiica femeii a facut dezvaluiri noi in scandalul momentului.

- Geta și-a gasit sufletul pereche pe internet și totul a inceput prin conversații, insa mai apoi a ramas șocata de atitudinea barbatului. Geta susține ca a venit din Germania pentru barbatul pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare, insa la doar cateva zile aceasta a fost batuta și jignita.

- Nepoata doamnei Cati a avut o intervenție telefonica in cadrul emisiunii Acces Direct și a vorbit despre acuzațiile pe care i le aduce matușa sa, femeia care susține ca ar fi fost pagubita de nepoata și de un contructor pe care aceasta l-ar fi angajat pentru a-i face o casa. Femeia susține ca nu sunt…

- Dupa ce Mihaela l-a acuzat pe soțul sau ca a pus ochii pe bunurile comune și chiar ar fi vandut o parte din ele, Marian a reacționat. Barbatul are o cu totul alta varianta a poveștii și spune ca iși dorește ca averea sa se imparta in mod egal, in instanța.

- Mihaela și soțul ei sunt casatoriți de trei decenii, dar in ultimii ani, au aparut mai multe probleme. Femeia spune ca partenerul sau s-a schimbat radical și ca a fost lovita de el in repetate randuri. La mijloc este vorba despre o casa, dar și salonul de infrumusețare la care Mihaela este angajata.

- Vulpița a fost unul dintre cele mai controversate personaje de la Acces Direct. A devenit celebra inca de la prima ei apariție alaturi de soțul sau, Viorel Stegaru, cu care a facut senzație pe micile ecrane. Ce s-a ales de ea acum, dupa ce a disparut de la emisiunea care a facut-o vedeta și cu […] The…

- Maria nu iși gasește liniștea de ani de zile. Dupa ce a fost abandonata de mama, femeia nu știe ce sa mai faca pentru a-și cunoaște familia. Povestea cu lux de amanunte, in exclusivitate pentru Acces Direct.