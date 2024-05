Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie pentru romani! Intr-un teritoriu a fost declarata stare de urgența. Iata la ce trebuie sa fie atenți cetațenii din Romania care vor sa calatoreasca acolo!

- Gestul unui antreprenor din Italia a starnit, la moartea sa, un val de emoție in intreaga regiune Friuli-Venezia Giulia. Piero Pittaro și-a lasat intreaga afacere drept moștenire angajaților, scrie rotalianul.com.

- Medicul Mihai Craiu, unul dintre cei mai apreciați pediatri din Romania, trage un nou semnal de alarma asupra explozia imbolnavirilor de rujeola, prezentand cazul unui copil mic, internat in stare grava la Terapie Intensiva.

- Nicolae a ajuns in stare grava la spital acum patru luni, dupa ce a fost lovit din plin de un șofer pe trecerea de pietoni. Barbatul este in stare grava, iar medicii nu ii dau șanse ca iși va reveni. Este internat la Spitalul „Sf. Pantelimon”, acolo unde mai multe anchete sunt in desfașurare, in cazul…

- Posibila unire a Moldovei cu Romania ar reprezenta „moartea Moldovei”, a „limbii și culturii moldovenești”, este de parere Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul. Declarația vine dupa ce recent ea avertiza ca Gagauzia se va desprinde de Moldova daca Chișinaul va decide sa formeze un stat unificat cu Romania.…

- Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul, considera ca posibila unire a Moldovei cu Romania ar reprezenta „moartea Moldovei”, a „limbii și culturii moldovenești”. Declarația vine dupa o alta afirmație recenta a ei, in care avertiza ca Gagauzia se va desprinde de Moldova, asta daca Chișinaul va decide sa formeze…

- Cererea de plata cu numarul 3 din Planul National de Redresare si Rezilienta este intarziata comparativ cu stadiul in care ar trebui sa ne aflam si este esential ca 2024 sa fie folosit pentru a accelera implementarea PNRR, a declarat, miercuri, Celine Gauer, director general SG RECOVER, la Conferinta…

- Educația din Romania se afla intr-un moment crucial, cu multiple provocari și probleme care afecteaza calitatea actului educațional și viitorul copiilor. Cadrele didactice, coloana vertebrala a sistemului educațional, se confrunta cu demotivare și promisiuni incalcate pentru o salarizare decenta, cu…