- Matușa lui Carolin, antrenorul de fitness care a murit in Vinerea Mare, arunca bomba! Femeia a prins-o pe iubita acestuia cu mața in sac? Matușa tanarului a facut dezvaluiri halucinante la Acces Direct de la Antena Stars.

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Primaria Municipiului Medgidia organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant, respectiv: 1 post: Director grad II, la Directia de Gestionare a Domeniului Public si Privat Medgidia, cu durata normala a timpului de munca de 8 ore zi, respectiv 40 de ore pe…

- Un sportiv din Romania a fost gasit in stare critica, iar tragedia care s-a produs ulterior a starnit multe suspiciuni ingrozitoare din partea familiei și prietenilor. Totul ar fi inceput de la o cearta cu iubita lui, iar ulterior el ar fi fost gasit in stare grava, cu taieturi pe corp și cu rani doarte…

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Anișoara face noi acuzații grave la adresa fostului antrenor de șah al baiatului cel mare. Femeia susține ca ar fi fost in stare sa ii faca ceva fostului ei soț. Despre antrenorul de șah, Anișoara mai spune ca a mințit și la divorț.

- Iosif vrea sa iși recupereze banii, dupa ce a declarat ca a fost escrocat de fosta iubita, cu care a fost impreuna 15 ani. Cei doi au ajuns la desparțire in urma cu ceva timp, iar Gizela ar fi declarat altceva in fața apropiaților.