Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in comuna Prajeni din judetul Botosani. Un baietel de 7 ani a murit dupa ce ar fi inhalat o substanta toxica. Copilasul se afla la stana tatalui sau, care tocmai deparazitase turma de oi, scrie observatornews.ro. La sfarsitul saptamanii, micutul a mers la stana tatalui sau. Ii placea foarte…

- In urma cu puțin timp, rerpezentanții Universitații București au anunțat o pierdere grea pentru romani. S-a stins din viața cel mai mare sociolog al educației din Romania, Lazar Vlasceanu, la venerabila varsta de 78 de ani. Este doliu in mediul acaddemic romanesc! S-a stins din viața cel mai mare sociolog…

- Duminica s-a stins din viața Lazar Vlasceanu, la varsta de 78 de ani, cel mai mare sociolog al educației din Romania. Intelectual de anvergura, cu doctoratul obținut la London University, Institute of Education, in 1976, autor a numeroase volume și cercetari in domeniul educației și cel care a realizat…

- Inca o tragedie a provocat o durere greu de imaginat in sufletul unei familii din București. Fabian s-a stins din viața la o varsta frageda, dupa o lunga lupta cu cancerul. Familia lui ete impietrita de durere, dupa un an intreg in care tot ce au sperat a fost sa se vindece de boala crunta. Veștile…

- Tragedie de proporții in Vaslui! Un barbat a murit strivit de un zid de beton, in timp ce munceala propria casa. Barbatul s-a stins din viața sub privirea ingrozita a fiului sau, care a incercat sa ai salveze viața. Nici eforturile medicilor nu au fost suficiente pentru a supraviețui.

- Este doliu in Romania, dupa ce s-a mai stins din viața un nume important al lumii politice. Este vorba despre Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, care a plecat dintre noi in mod fulgerator. Familia a fost cea care a facut anunțul cutremurator. S-a stins din viața Doru Viorel Ursu Lumea politica…

- In urma cu o zi, un tanar de 23 de ani a murit subit intr-un salon de tatuaje. O posibila cauza decesului a fost stabilita, in urma cu puțin timp. Baiatul a baut șapte energizante inainte de tragedie. Totul s-a intamplat sub privirile prietenului sau tatuator.

- A murit Nicolae Manolescu. Era presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania și avea 84 de ani Nascut pe 27 noiembrie 1939, la Ramnicu Valcea, Nicolae Manolescu s-a stins din viata astazi, relateaza mediafax.ro. Directia Judeteana pentru Cultura Valcea a postat pe Facebook: „Nicolae Manolescu s-a stins…