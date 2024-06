Se caută doritori pentru cea mai grea muncă din România! ”Puțină experiență ne-ar ajuta” Doi din cele patru mine active ale Complexului Energetic Valea Jiului opereaza la jumatate din capacitate din cauza lipsei de personal. Deși planificate inca din anul trecut, angajarile in divizia miniera a companiei au fost intarziate, termenul pentru inceperea procedurilor fiind amanat de mai multe ori. La inceputul anului, au fost anunțate peste 43 de […] The post Se cauta doritori pentru cea mai grea munca din Romania! ”Puțina experiența ne-ar ajuta” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

