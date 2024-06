Stiri pe aceeasi tema

- Tatuajele, odinioara considerate doar un mijloc de exprimare personala sau celebrare a unor momente importante din viața, au devenit subiect de preocupare pentru oamenii de știința. Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Lund din Suedia avertizeaza ca tatuajele ar putea fi legate de un…

- Un studiu britanic demonstreaza ca anestezia epidurala poate reduce riscul de complicații grave cu 35%, in cazul femeilor, dupa ce au nascut. Esențiala pentru a atenua durerea mamei in timpul nașterii , epidurala ajuta și la evitarea complicațiilor grave. Aceasta este concluzia unui studiu al universitaților…

- Doua medicamente – evident Ozempic și Wegovy – fac minuni: in același timp, previn atacul de cord și accidentul vascular cerebral și mențin greutatea cel puțin patru ani. Sunt concluziile a doua analize din cadrul unui amplu studiu, prezentate saptamana aceasta la Congresul European pentru Obezitate…

- Riscul genetic de boli grave, chiar de moarte timpurie poate fi redus cu aproximativ 62% printr-un stil de viața sanatos, transmite dr. Xue Li, decanul Școlii de Sanatate Publica din cadrul Universitații Zhejian din China, transmite CNN. Multe studii au evidențiat legatura dintre un stil de viața sanatoasa…

- Turiștii care au ales sa petreaca minivacanța de 1 Mai la mare au parte de o surpriza mai puțin placuta. Deși s-ar fi așteptat ca vremea sa fie in acord cu atmosfera de vacanța, cel puțin in prima zi a mini-concediului, lucrurile nu au fost deloc pe placul lor in aceasta privința. Iar in zilele […]…

- Deputatul și chirurgul Patriciu Achimaș Cadariu crede ca ar trebui sa ne pregatim inca de pe acum pentru o creștere accelerata a numarului de imbolnaviri de cancer și bolil cardiovasculare.

- Mai lipsesc doar 20 de kilometri ca urșii sa ajunga și in București. Poate parea o gluma, dar este doar realitatea. Azi noapte un urs a fost vazut in localitatea Ciolpani. A fost emisa o avertizare RO-Alert. Azi dimineața a fost emisa o avertizare RO – Alert, care anunța prezența unui urs in zona localitaților…

- Eticheta și aspectul sunt doua criterii pe care trebuie sa le avem in vedere atunci cand cumparam crenvurști, avertizeaza Alexandru Ciric, directorul Institutului de Cercetare Alimentara. Potrivit directorului Institutului de Cercetare Alimentara , cumparatorul trebuie sa consulte foarte atent eticheta…