- Mirela Vaida e șocata de crima odioasa din Mihaești, județul Argeș. Prezentatoarea Antena 1 a stat la un metru de criminalul care a luat doua vieți, viața concubinei sale, dar și a copilului ei. Vedeta, reacție dura la adresa autaritaților de care spune ca nu iși fac treaba.

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a izbucnit in plang in timpul emisiunii de astazi, dupa aflarea veștii ca invitata sa din luna ianuarie a fost omorata cu sange rece de catre concubintul ei. Aceasta a declarat ca oricand se aștepta ca și ea sau familia sa sa fie atacata, deoarece…

- Autorul dublei crime din Argeș s-a aflat in urma cu cateva luni in studioul unei cunoscute emisiuni TV, impreuna cu sotia, intr-o tentativa de impacare publica. Intrebat de moderatoare cu privire la informatia ca si-ar fi amenintat sotia cu moartea, el a recunoscut, explicand, de asemenea, ca nu va…

- Un barbat din judetul Arges, care duminica dupa-amiaza i-a omorat pe fosta sa concubina si pe fiul acesteia, fusese reclamat la autoritatile judiciare in luna februarie a acestui an. Femeia depusese o plangere in care sustinea ca barbatul o ameninta. Femeia in varsta de 38 de ani si fiul acesteia,…

- O dubla crima șocanta a zguduit Romania in cursul zilei de duminica, dupa ce un barbat din comuna Mihaiești, judeșul Argeș, și-a ucis cu sange rece fosta concubina și pe fiul acesteia. Dupa tragedie, mai multe rude și apropiați au dezvaluit coșmarul pe care il traia Ramona de multa vreme, printer care,…

- O crima șocanta a avut loc in comuna Mihaești, județul Argeș, in aceasta dupa amiaza. Un barbat și-a ucis cu sange rece soția și copilul chiar in curtea bisericii. El a incercat ulterior sa-și ia viața, dar planul nu i-a reușit.

- Mirela Vaida a depus astazi plangere impotriva femeii care a atacat-o vineri, 19 martie, in platoul emisiunii Acces Direct. Vedeta a marturisit ca nu se simte deloc bine și ca niciodata nu a fost pusa intr-o asemenea situație. „Nu ma simt bine. Sunt pentru prima oara. Imi vine sa și plang. N-am mai…