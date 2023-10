Stiri pe aceeasi tema

- "Pe el l am vazut intr-o masina unde erau teroristi. El era legat la maini. A ridicat capul si am vazut fata lui", a povestit bunica, la Realitatea PLUS.Povestea lui Omer e una sfașietoare. S-a dus la festivalul de muzica cu o prietena, fara sa știe coșmarul ce il așteapta. Teroriștii Hamas au navalit…

- Viorica spune ca a avut grija de doamna Domnica șase ani, pentru ca nu avea pe nimeni din familie care sa ii fie alaturi. Femeia urma sa locuiasca in casa batranei, dar se pare ca nepoatele ar fi vrut ca Viorica sa paraseasca locuința dupa ce bunica lor a murit.

- A fost un meci special aseara pentru jucatoarea de tenis Jaqueline Cristian. Sportiva din Romania a evoluat sub privirile bunicii sale meciul pe care l-a avut de disputat cu elvețianca Lulu Sun la Tiriac Foundation Trophy (WTA 125). Prezența bunicii i-a fost de bun augur jucatoarei noastre care a invins-o…

- Doamna Angela traiește o adevarata drama dupa ce fiica ei a fost ucisa, iar ea nu-și poate crește nepoata. Fetița in varsta de 6 ani este in grija autoritaților de 3 ani, iar bunica nu are niciun drept asupra ei.

- Deși a banuit de mai mult timp ca fiica ei ar fi fost abuzata, Larisa nu a avut niciodata confirmarea ca s-a intamplat ceva mi mult intre fata ei și tatal vitreg, asta pana in urma cu cateva luni, atunci cand a aflat de abuz.

- Adina Halas și Lucian Hugeanu sunt casatoriți de 13 ani și au impreuna un baiețel. Fosta asistenta TV a vorbit despre relația pe care o are cu partenerul ei.Adina a marturisit ca, de multe ori, aduce divorțul in discuțiile cu soțul ei. Totuși, fosta asistenta TV a recunoscut ca, de fiecare data, o face…

- O batrana s-a intristat atunci cand a realizat faptul ca nu-și va putea vedea nepoata in rochie de bal. Tanara i-a facut o vizita surpriza și reacția bunicii a fost una complet neașteptata.