Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani a murit, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc la Timisoara, in fata Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes”. Medicii de aici i-au acordat primul ajutor, insa victima a murit ulterior la Spitalul Judetean, potrivit news.ro.Medicii de la Spitalul de Boli…

- Cand avea doar 16 ani, Mariana a adus pe lume o fetița care, din ce iși amintește ea, era perfect sanatoasa. Dupa o saptamana insa, tanara mama ar fi fost anunțata ca bebelușul ei s-a stins din viața, dar nu i s-a dat un motiv al decesului. Instinctul matern ii spune insa femeii ca fata ei traiește.

- Mihaela Banu iși cauta disperata sora de mai mulți ani. Parinții sai au abandonat-o in spital, iar micuța a fost adoptata de o familie din Franța. Acum, tanara iși dorește sa o cunoasca pe sora ei mai mare și a facut mai multe demersuri.

- Larisa a plecat in urma cu 18 ani de acasa, impreuna cu una dintre surorile sale. De atunci, mama ei spune ca nu mai știe nimic de ea, dar nici de cealalta fiica. Femeia crede ca s-au certat, iar intre timp, Larisa ar fi ajuns intr-o situație dificila.

- Lidia a nascut de Sfantul Ion, in urma cu mai bine de 40 de ani. Femeia spune ca a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, dar medicii au declarat bebelușul mort. Lidia simte ca Ramona Oana, fiica ei, traiește și ca poate a fost vandut-o in maternitate.

- Mama unui bebelus nascut la Spitalul din Satu Mare in saptamana 40 de sarcina acuza ca manevrele care i-au fost aplicate in timpul nasterii au dus la decesul copilului sau, potrivit news.ro.Femeia sustine ca a avut parte de o nastere dificila, ea acuzand ca in sala de nasteri medicii ar fi folosit…

- Fiica sa a decedat la 12 zile dupa ce a nascut, iar ea a ramas cu nepotul, sa-l creasca. „Ma uit la el și o vad pe mama lui, e foarte dureros ca mama lui putrezește, iar eu ma bucur de succesele lui. Il cresc cu dragoste, ca sa nu simta lipsa mamei”. Sunt dezvaluirile cutremuratoare ale mamei tinerei…

- Soția lui Ion a nascut in 1980 doua fetițe, dar de atunci nu mai știe nimic de ele. Barbatul crede ca au fost vandute cu ajutorul medicului. Doctorul care s-a ocupat de soția lui i-a spus ca, de fapt, femeia a vrut sa faca intrerupere de sarcina.