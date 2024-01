Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Adina Mandalac din Mizil a facut declarații uluitoare despre cum ar fi izbucnit incendiul de la Ferma Dacilor: "In Mizil circula zvonul ca focul a fost aprins cu drona. Parerea mea e ca avea dușmani", a declarat jurnalista.Tragedia incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, care a avut loc…

- Patronul Fermei Dacilor va sta 30 de zile dupa gratii, au decis judecatorii care au dispus arestarea sa preventiva. Procurorii demonteaza versiunile acestuia, inclusiv cea a unei incendieri intenționate. Cel mai probabil focul a pornit de la un televizor lasat aprins, care a suprasolicitat rețeaua proiectata…

- Ipoteza este lansata de o femeie, martora in ancheta. Aceasta susține ca ar fi vazut cum focul a izbucnit in camera unde erau cazați doi copii. Anchetatorii iau in calcul și aceasta ipoteza, insa momentan nu poate fi probata intrucat in camera respectiva a ramas doar cenușa. Cert este ca anchetatorii…

- Ipoteza este lansata de o femeie, martora in ancheta. Aceasta susține ca ar fi vazut cum focul a izbucnit in camera unde erau cazați doi copii.Anchetatorii iau in calcul și aceasta ipoteza, insa momentan nu poate fi probata intrucat in camera respectiva a ramas doar cenușa. Cert este ca anchetatorii…

- Anchetatorii iau in calcul mai multe pozibile cauze ale incendiului de la Ferma Dacilor. Varianta 1: focul a pornit de la sistemul de incalzireLa mansarda ar fi existat mai multe aparate de incalzire pentru ca pensiunea ar fi avut probleme cu centrala. Dupa ce s-ar fi supraincalzit, ar fi izbucnit incendiul. Varianta…

- "Nu pot spune decat: Dumnezeu sa ii ierte pe cei care au pierit in incendiu! De la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi. Nu știu cați dintre dumneavoastra atunci cand mancați intr-un local cereți toate autorizațiile.A…

- Apar noi dezvaluiri din dosarul lui Adrian Kreiner, milionarul care a fost omorat de cei trei talhari chiar in vila lui. Fata lui Adrian Kreiner a facut declarații șocante despre noaptea crimei și a marturisit pas cu pas ce au facut atacatorii.

- De la o zi la alta apar tot mai multe detalii in cazul ciobanașului gasit mort in bucataria de vara a patronului. Fratele barbatului care ar fi murit in condiții suspecte a facut noi dezvaluiri in aceasta seara, la Acces Direct.