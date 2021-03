Stiri pe aceeasi tema

- Marius, nascut la Targu Mureș, in varsta de 26 de ani, adoptat dupa naștere, iși cauta familia. Va rugam sa-l ajutam cu o distribuire a mesajului. Anunțul, postat pe pagina The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei este urmatorul: "SALUTARI din America! Numele meu romanesc…

- Marius a fost lovit din plin de un autoturism și lasat sa agonizeze pe șosea. Langa el, cel mai bun prieten- FRAM, un labrador de cinci ani. A luat rapid caciula lui Marius și cu ea in gura a convins oamenii sa-l urmeze, la locul accidentului. Labradorul iși cauta stapanul și astazi, fugind de acasa…

- Marius a fost lovit din plin de un șofer beat și lasat sa agonizeze pe marginea șoselei, vinovatul plecand ca și cum nimic nu s-a intamplat. Din nefericire, medicii nu l-au putut salva, așa ca a murit, lasand in urma o soție și trei copii indurerați. Vaduva cere dreptate, dupa ce cel ce i-a omorat soțul…

- Mihail s-a dovedit a nu fi nici primul și probabil nici ultimul pagubit de Travestitul Delia din Campia Turzii. Barbatul car e-sa dat femeie in fața mai multor barbați s-ar ocupa de acest lucru de ani buni, iar experiența și-a spus cuvantul. Iata marturiile altor barbați pe care Daniel i-a sedus și...abandonat…

- Pintea plange dupa soția lui care l-a parasit dupa nici trei ani de casnicie. Femeia s-a refugiat imediat in brațele altor barbați, cand partenerul ei de viața a plecat la munca in strainatate pentru a starnge bani de casa. Cum vrea barbatul sa iși readuca partenera acasa?

- O adevarata disputa de familie le-a intristat sarbatorile unor barbați care se cearta acum pe avere. Un frate iși acuza fratele ca și-a pradat propriul tata, lasandu-l fara agoniseala de o viața, dar și fara cateva bucați de aur.

- Lacrimi amare pe fața lui Catalin, fiul lui Ionel, barbatul disparut in urma cu patru ani de la stanga la care lucra! Tanarul a mers pe urmele tatalui sau, insa de negasit! El și cu mama sa nu mai știu nimic de acesta și se tem ca ceva rau ar fi putut sa i se intample!

- Durere uriașa pentru o familie din Vaslui! Tasia susține ca soțul ei ar fi disparut de acasa in urma cu 4 ani și de atunci nu ar mai fi fost nici urma de el. Speriata, femeia se gandește ca nu cumva partenerul ei de viața sa fie sechestrat de proprietarul unei stane! Tu l-ai vazut pe Ionel?