- Anamaria a vorbit pe 10 aprilie cu prietena sa cea mai buna, care era și colega de școala. Cele doua urmau sa ajunga la salonul de cosmetica. Copila nu i-a mai raspuns prietenei sale din acel moment, deși colega sa a tot insistat cu mesajele.

- In dimineața in care ar fi fost ucisa, Anamaria a vorbit cu o prietena. Aceea ar fi fost ultima conversație a copilei cu o alta fata, colega de școala. Fata parea suparata și i-a spus ca are telefonul mamei sale, pana cand Simona ii va cumpara altul.

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Tatal fetiței de 12 ani vine cu noi detalii in cazul morții copilei. Vasile spune ca fetița i-a povestit la un moment dat ca Marcel i-ar fi facut avansuri, aspect pe care Simona il banuia. In ultima conversație purtata cu fiica sa, Anamaria i-a cerut bani sa iasa cu o prietena, iar in zilele urmatoare…

- Vasile Constantin spune ca a vorbit cu o zi inainte ca fiica sa sa fie ucisa. Barbatul susține ca avea o relație apropiata cu Anamaria și mereu il suna sa il intrebe cum se simte. In acea perioada, fetița era entuziasmata ca mama sa urma sa ii cumpere un nou telefon.

- Cu toate ca Marcel Șerbuc este considerat principalul suspect, și Simona este acuzata ca ar fi luat parte la crima sau, cel puțin ca ar știut de ceea ce i-a facut iubitul sau fetiței de 12 ani. Intr-o discuție purtata cu colegii, Simona le spune ca a vorbit cu ea, cand, de fapt, nu s-a interesat de…

- Bianca susține ca nu mai știe nimic de fiica sa de cand tatal copilei a intervenit intre cele doua. Dupa ce au divorțat, femeia a plecat in Spania, pentru a-și putea intreține fiica in varsta de 8 ani. Doar ca, potrivit spuselor ei, fostul soț a pacalit-o astfel incat micuța sa ramana in grija lui și…