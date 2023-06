Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț a plecat la munca in Germania acum trei ani. De atunci, barbatul spune ca a trait un coșmar, asta pentru ca patronul la care lucra, cu care este și ruda, l-a batut și l-a exploatat. Nu doar el ar fi trecut prin astfel de momente, ci și alți romani, vecini cu romanul.

- In urma cu o zi, Andreea, femeia care a fost la audierile lui Cristian, unul dintre martorii in cazul lui Ionuț, spunea ca Ion l-a impușcat pe Ionuț. Femeia susține ca presupusul suspect este protejat de fostul sau șef, dar și alte persoane cu funcție importanta in zona.

- Dupa ce Ionuț a fost impușcat cu o arma de vanatoare, unul dintre martori a fost dus la audiere cu mascații. Cristian ar fi fost luat de la locul de munca incatușat și ar fi fost forțat sa iși schimbe declarația de un procuror.

- Familia lui Fanel nu mai are liniște de doua saptamani de cand barbatul a disparut fara urma. Tanarul a plecat la munca in luna martie, iar la mijlocul lunii mai urma sa lucreze in alta parte, in Germania. Doar ca, potrivit spuselor fratelui sau, ar fi aparut niște neințelegeri intre Fanel și alți romani.

- Apar noi detalii din dosarul lui Ionuț. Sora tanarului care s-a stins din viața acum șapte ani susține ca a vazut tot in acea noapte și a doua zi cand a primit vestea cea tragica a observat ca mașina este cea din acea seara. Familia tanarului care a murit susține ca administratorul hotelului a vrut…

- Parinții lui Ionuț susțin ca fiul lor a fost impușcat, in timp ce unul dintre colegi spune altceva. Barbatul spune ca l-a gasit pe tanarul de 25 ani pe un camp și ca s-a autoaccidentat, dupa ce a calcat pe arma de vanatoare, care s-ar fi descarcat.

- Mihaița a plecat sa munceasca in Spania in anul 2018, iar de atunci nu mai știe nimeni nimic de el. Barbatul a disparut pe data de 24 octombrie, in urma cu 6 ani. Ce au marturisit fratele și mama lui, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Adrian, in varsta de 31 de ani, nu iși amintește chipul mamei, pentru ca femeia ar fi disparut pe vremea cand el avea numai 29 de ani. Tanarul nu are liniște și o cauta fara oprire pe femeia care i-a dat viața. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.