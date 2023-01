Stiri pe aceeasi tema

- Cine sunt cei doi soți din Bran care au fost gasiți fara suflare in casa și pe cine suspecteaza de crima cei din familie. O dubla crima a avut loc in satul Șimon, comuna Bran. Alexandra și Nicu, doi soți, au fost gasiți fara suflare in locuința lor, luni, in data de 16 ianuarie 2023. Persoana care i-a…

- Crima dubla la Iasi: ucigasul a ucis o femeie și un barbat, in urma unui conflict. Fapta ingrozitoare s-a petrecut in satul Simon, Bran. Totul ar fi pornit in urma unei altercatii intre cei doi barbați. Barbatul decedat, in varsta de 38 de ani, lucra la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta de la…

- O dubla crima din comuna Bran a șocat pe toata lumea. Soții ar fi fost uciși cu sange rece de catre o ruda a barbatului deoarece se certau pentru o bucata de pamant. Polițiștii urmeaza sa faca mai multe cercetari pentru a ajuna la criminal.

- Fiul unor miliardari din Canada, uciși in urma cu 5 ani, a triplat recompensa pe care o ofera pentru informații despre dubla crima nerezolvata, pe fondul frustrarii provocate de stagnarea anchetei și a certurilor din familie, scrie The Guardian.

- Soarta cruda pentru doi tineri indragostiți! Un adolescent de 18 ani și o fata de 16 ani, din județul Teleorman, au sfarșit intr-un mod cumplit, in noaptea de 24 spre 25 octombrie. Cei doi tineri au fost omorați cu sange rece in propria casa, de catre un barbat de 24 de ani, iar apoi, cadavrele le-au…

- Crima șocanta in județul Teleorman. Doi tineri, care erau iubiți, au fost uciși in propria locuința. Cadavrele celor doi au fost descoperite intr-o casa parasita, la zeci de kilometri distanța. Polițiștii au reținut deja principalul suspect.

- O dubla crima petrecuta in Turnu Magurele zdruncina din nou Romania. In cursul zilei de ieri, un apel la 112 anunța dispariția a doi tineri, in varsta de 18, respectiv, 16 ani. Cel care a alertat autoritațile a fost fratele baiatului disparut, care a menționat ca ruda sa a disparut fulgerator de acasa…