Stiri pe aceeasi tema

- Marian Cozma a refuzat sa apara pana acum, in fața publicului, cu partea dramatica a vieții lui, deși a trait o tragedie la varsta de 6 ani. Artistul a vorbit pentru prima data despre momentul cand a ramas orfan de mama.

- Un bebeluș, predat unui soldat peste un zid al aeroportului din Kabul in haosul evacuarii din Afganistan din zilele de dupa ce talibanii au preluat controlul țarii, a fost reunit cu familia sa la aproape o jumatate de an dupa ce parinții ii pierdusera urma, relateaza Reuters.Baiețelul, pe nume Sohail…

- Se pare ca nimeni și nimic nu ii poate desparți pe cei care pe care o țara intreaga ii știe drept ”Regiii TikTok-ului”! Alexandra Bodi și partenerul ei de viața, Ionuț Bodi, traiesc o frumoasa poveste de dragoste in continuare, insa ”Regina TikTok-ului” de la Acces Direct a luat o decizie radicala privind…

- Alexandra Bodi, supranumita Regina Tik Tok-ului, traiește clipe de coșmar! Chiar in preajma Sarbatorilor de Iarna, este in doliu, dupa ce a pierdut doua dintre cele mai importante persoane din viața ei! Iata despre cine este vorba și ce imagini de-a dreptul sfașietoare a postat Alexandra Bodi pe rețelele…

- Astazi, 1 decembrie, este o zi extrem de importanta pentru toți romanii de pretutindeni, fie ca se afla pe meleagurile romanești, fie ca sunt departe de țara lor natala. Ei bine, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, urarile vedetelor nu intarzie sa apara! Mirela Vaida nu a ezitat și a facut public…

- Marius Rusu nu mai are liniște, asta dupa ce nu și-a mai vazut fiul de mai mult de o saptamana. Mama baiatului a plecat de acasa in urma cu un an, iar acum a venit și l-a luat pe micuțul de 5 ani cu ea. Barbatul susține ca nu-i ofera educația pe care ar trebui sa o primeasca.

- Lacrimi și disperare pentru tatal biologic al fetiței ucise in Arad. Parintele a decis sa rupa tacerea, deși este ingenuncheat de durere, de cand a primit vestea groaznica. Barbatul a facut, in exclusivitate la Acces Direct, martusirisiri de groaza despre crima odioasa care a indoliat o țara intreaga!

- Laura a aflat la doar puține ore dupa ce a devenit mireasa ca soțul ei a murit. Tanara se afla la casa nașilor, de acolo de unde a plecat soțul ei intr-o plimbare cu mașinii alaturi de cațiva baieți. Cristi a decedat pe loc in urma unui accident provocat aproape de casa parinților.