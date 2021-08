Stiri pe aceeasi tema

- O mama in varsta de 34 de ani trece prin momente cumplite, asta dupa ce in urma cu 5 luni fiica sa i-a fost luata de catre ea de catre fostul ei iubit. Femeie e disperata, iar din cauza stresului parul din cap i-a cazut complet. Acum spera sa-și recupereze micuța.

- O tanara din Galați este disperata, dupa ce mama sa, pe nume Mihaela, a disparut fara urma de acasa. Loredana, mama a trei copii, il suspecteaza pe concubinul mamei sale ca ar fi batut-o pe femeie și i-ar fi facut rau. Cazul este plin de controverse, cu atat mai mult cu cat o sacoșa plina cu haine și…

- Drogul zombie face mii de victime, iar o femeie, mama unui barbat de 37 de ani, a povestit la Acces Direct clipele dramatice prin care a trecut fiul din cauza dependenței de droguri. Barbatul a fost la un pas de moarte, iar in prezent incearca sa-și revina, dar e foarte greu.

- Ionel a fost batut cu salbatice și abandonat pe un camp din apropierea casei chiar de catre nepoții sai, cei pe care i-a crescut ca un parinte. Barbatul nu ințelege care a fost motivul pentru care tinerii cu varsta maxima de 21 de ani s-au napustit pe el.

- Ieri, 16 mai 2021, polițiștii de ordine publica din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 51 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru incalcarea ordinului provizoriu de protecție și amenințare. In seara zilei de 16 mai 2021, barbatul s-ar fi deplasat la locuința fostei…

- Noi detalii tulburatoare despre dubla crima din Arges au ieșit la iveala. Agresorul iși anunțase intenția de a-și ucide concubina, in direct la TV, inca din ianuarie. Totodata, tatal adolescentului ucis susține ca ucigașul l-a avertizat și pe baiat inainte sa comita crimele. O dubla crima șocanta a…

- Irinel, ucigașul femeii din Argeș și al copilului acesteia, a recunoscut la Acces Direct in urma cu 4 luni ca și-a amenințat partenera cu moartea. El a declarat ca totul s-a intamplat pe seama nervilor, dar astazi și-a dus planul la final in curtea bisericii.

- O incaierare a izbucnit joi intre fostul campion mondial la box, Floyd Mayweather, si vedeta YouTube, Logan Paul, pe care il va intalni intr-un meci demonstrativ, in ajutorul caruia a sarit si fratele sau, Jake Paul, in timpul unei sedinte foto, la Miami, scrie AFP. Mayweather, in varsta de…