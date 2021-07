Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Benone Sinulescu este in stare grava, dupa ce joi, 8 iulie, a fost gasit inconștient in casa, a cazut ca un trasnet. Fostul impresar al artistului, Ionuț Pavel, a fost cel care a facut anunțul, susținand ca soția acestuia a ales sa-l duca pe nea Beni la un centru de ingrijiri paleative de…

- Sotia lui Benone Sinulescu a decis ca este momentul sa faca lumina in acest caz si sa spuna concret care este starea de sanatate a marelui artist.Zilele trecute fostul impresar al lui Benone Sinulescu a declarat ca marele artist ar fi in stare foarte grava dupa ce ar fi fost gasit inconstient in locuinta…

- In urma cu cateva zile, Benone Sinulescu (84 de ani) a fost gasit inconștient in casa, iar fostul impresar al cantarețului, Ionuț Pavel a facut o serie de afirmații prin care spunea ca nu este de acord cu decizia familiei de a-l duce intr-un centru paletiv și nu intr-un spital, așa cum ar fi normal.…

- Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, aduce lamuriri despre starea de sanatate a artistului. Ea il contrazice pe fostul impresar, care a lasat sa se ințeleaga ca familia nu se ocupa indeajuns de interpretul de muzica populara. Redam mesajul publicat de Elena Sinulescu, pe pagina de facebook:…

- Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, a oferit dupa mai multe zile primele declarații despre starea de sanatate a artistului, asta dupa ce fostul impresar al sau a anunțat ca a fost gasit incoștient și e la limita dintre viața și moarte. Ce se intampla, de fapt, cu Nea Beni in aceste momente.

- Benone Sinulescu, in varsta de 84 de ani, a fost gasit cazut in casa, inconștient, și a fost dus de urgența la spital. Medicii nu au facut precizari privind starea sa de sanatate, in schimb, fostul impresar al acestuia a facut acuzații grave. Artistul a fost transferat intr-un centru de ingrijiri paleative.”A…

- Faptul ca starea de sanatate a lui Benone Sinulescu se inrautațise i-a șocat pe fani, insa se pare ca arstistul incepe sa se simta din ce in ce mai bine și da semne de revenire. Fostul lui impresar a oferit informații exclusive pentru Antena Stars, in care a povestit care este, de fapt, starea de sanatate…

- Benone Sinulescu a fost internat la Spitalul Judetean din Arad. Artistul sufera de Alzheimer si de cativa ani are probleme grave cu inima. Acesta a fost gasit in stare de inconstienta in casa sa, iar de acolo a fost dus la un centru de ingrijiri paliative. Impresarul sau, Ionuț Pavel, face insa acuzații…