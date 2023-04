Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, soția acestuia și un medic de familie au fost trimiși in judecata de catre Procuratura Anticorupție pentru confecționarea, deținerea și utilizarea unui certificat medical fals. Documentul ar fi fost utilizat pentru a obține permisiunea de a parasi…

- Companiile de distributie din grupul E.ON au anuntat ca, pana in 2030, vor amenaja 13.000 de km de coridoare verzi de-a lungul liniilor aeriene de inalta tensiune, de la Marea Neagra pana in Suedia, dintre care 370 km in Romania.Potrivit unui comunicat al companiei, transmis vineri AGERPRES, pentru…

- Madalinei i-a fost vanduta identitatea de catre parinții ei pe o suma de bani unor straini și nu are nici pana acum acte. Intr-un reportaj se poate observa cum erau vanduți copiii in anul '90 pe sume de bani de catre parinți. Iata noi informații din cazul Madalinei!

- Florentina raspunde acuzațiilor facute de soțul ei, Vasile, și spune care este motivul pentru care a plecat in Spania. Florentina a recunoscut ca are o relație cu Sorin și susține ca are 31 de ani, nu 20 de ani. Florentina a marturisit ca se va intoarce in Romania pentru a-și lua copiii.

- Doamna Rica este macinata, de ani buni de zile, de intrebari, indoilei, și de suferința fara margini. Deși au trecut 35 de ani de cand a primit cumplita veste ca bebelușul ei s-ar fi stins din viața la cateva zile dupa naștere, femeia spune ca ea inca simte ca fiica ei traiește.

- Carțile de identitate electronice pentru copiii din Romania! Anul trecut Ministerul de Interne lansa programul pilot de emitere a noilor carți de identitate electronice (eID), la Cluj Napoca. De la acel moment, conform unui plan stabilit, a inceput emiterea acestora și in alte localitați, iar astazi…

- Compania de servicii IT a fost certificata de Top Employers Institute datorita politicilor sale de munca hibride și flexibile, a angajamentului sau fața de diversitate și incluziune și a practicilor sale de atragere și pastrare a talentelor.

- Asigurari auto 2023: Cum pot obține romanii un preț mai mic la polițele RCA Asigurari auto 2023: Cum pot obține romanii un preț mai mic la polițele RCA Datorita sistemului de calcul pentru asigurari care a fost actualizat de ASF șoferii romani pot obține un preț mai mic la asigurarile obligatorii RCA.…