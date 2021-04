Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi dezvaluiri despre Lamaia Stanescu, amica agresoarei Mirelei Vaida. Reporterii ”Acces Direct” au descoperit o fosta cerșetoare, Anca, care susține ca a cunoscut-o pe complicea Antoanelei Grigoraș. Circumstanțele in care s-au cunoscut ridica multe semne de intrebare. Lamaia Stanescu, femeia…

- Noi detalii au ieșit la iveala in cazul atacului asupra Mirelei Vaida, din urma cu o luna de la Acces Direct. Lamaia Stanescu, complicea atacatoarei, a precizat ca Antoanela Grigoraș ar fi fost pusa de un barbat sa o atace pe prezentatoarea de la Acces Direct.

- Mirela Vaida a decis sa o confrunte fața in fața pe femeia care a ajutat-o pe agresoare sa patrunda in platoul “Acces Direct” la junmatatea lunii martie pentru a o ataca pe prezentatoare. Lamaia Stanescu, complicea agresoarei, s-a prezentat in ediția de marți seara a emisiunii “Acces Direct”, iar Mirela…

- Noi detalii ies la iveala, dupa ce echipa Acces Direct a gasit-o pe complicea femeii care atacat-o pe Mirela Vaida in urma cu cateva zile in platoul emisiunii. Lamaia Stanescu a recunoscut ca o uraște pe Mirela Vaida, spunand ca nu vrea sub nicio forma sa discute cu ea. Detalii incredibile!