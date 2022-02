Stiri pe aceeasi tema

- Familia este clar un subiect care nu ar putea fi incadrat nici in cele mai importante categorii din istorie. Cand vorbim despre familie, vorbim despre cele mai adanci sectoare ale sufletului nostru. Despre acele zone care daca sunt atinse chiar si cu un fir de intentie rea, izbucnim. Ai fost vreodata…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare ies la iveala acum in cazul parinților romani care au fost arestați in Danemarca. Cei doi sunt acuzați ca și-ar fi maltratat copilul, motiv pentru care bebelușul de doar cinci saptamani a ajuns in stare grava la spital. Acum, cel mic este intr-un centru de plasament.

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat duminica ca si-a anulat nunta ca urmare a noilor restrictii impuse pentru a incetini raspandirea in comunitate a variantei Omicron COVID-19, informeaza Reuters. Noua Zeelanda va impune noi reguli privind purtarea mastilor de protectie si va limita adunarile…

- Angelica Flutur e una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, insa v-ați gandit vreodata ce meserie are de fapt la baza cantareața. Ea a dezvaluit la Acces Direct ce facultate a absolvit.

- Andreea Haisan se bucura de o viața frumoasa, asta pentru ca pe plan profesional ii merge foarte bine, iar pe cel personal și mai bine. Frumoasa cantareața e mama a doi copii, iar astazi a venit cu ei la Acces Direct.

- Cati Simionescu a avut parte de o incercare extrem de grea in viața ei, in urma cu cateva saptamani. A suferit un accident vascular cerebral și de atunci viața ei s-a schimbat radical. Lucrurile au fost destul de grave, insa a mers imediat și s-a tratat la una dintre cele mai bune clinici, din Turcia.…

- Viața lui Cosmin Maticiuc a pendulat intre ispravile de ”crai de Dorobanți”, la filantropist, actor și producator de film, mai nou și scriitor. Dupa ce și-a publicat propriul roman, mondenul personaj a revenit in atentia publica printr-o carte controvesata, viața controversatului Nuțu Camataru, dar…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala, in cazul mamei din Mehedinți care și-a ingropat cei doi copii in curtea casei. Femeia a facut declaratii in exclusivitate prin legatura telefonica in emisiunea Acces Direct