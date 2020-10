Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru Literatura pe anul 2020 i-a fost decernat poetei americane Louise Gluck, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm.Premiul i-a fost acordat, conform Wikipedia, pentru ”inconfundabila sa voce poetica ce, cu o frumusete austera, face din existenta individuala ceva…

- Poeta americana Louise Gluck a castigat joi premiul Nobel pentru literatura pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm. Laureata din acest an a fost recompensata pentru ‘vocea ei poetica inconfundabila care, cu o frumusete austera, face ca existenta individuala sa fie…

- Poeta americana Louise Gluck a castigat joi premiul Nobel pentru literatura pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm.Stire in curs de actualizare.

- Premiul Nobel pentru Literatura 2020. Poeta americana Louise Glück a câstigat joi premiul Nobel pentru literatura pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm.

- Premiul Nobel pentru literatura din 2020 i-a fost acordat poetei americane Louise Gluck „pentru vocea ei poetica inconfundabila care, cu o frumusețe austera, face ca existența individuala sa fie universala”, a anunțat Academia Suedeza din Stockholm, potrivit CNN.

- Poeta americana Louise Gluck a castigat joi premiul Nobel pentru literatura pe anul 2020, potrivit unui anunt facut de Academia Suedeza din Stockholm. AGERPRES/(AS - autor: Florin Badescu) Sursa foto: www.npr.org

- Academia Suedeza a primit in acest an 197 de propuneri de candidati la premiul Nobel pentru Literatura, dintre care 37 sunt scriitori care au fost nominalizati pentru prima data, informeaza DPA. Academia Suedeza anunta joi decizia luata de membrii sai in privinta laureatului acestui premiu pe anul 2020.…

- Este planificata o ceremonie televizata, ce va fi transmisa din capitala Suediei pe 10 decembrie, in absenta castigatorilor care isi vor primi premiile de la distanta, in tarile lor. Numele laureatilor diferitelor premii (Medicina, Fizica, Chimie, Literatura, Pace si Economie) vor fi anuntate la…