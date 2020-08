Stiri pe aceeasi tema

- Luminița Maricica Coșa, fostul subprefect din partea ALDE, a fost prinsa cu minciuna. Coșa a anunțat pe 10 iulie ca și-a depus demisia din funcția de subprefect pentru a candida la alegerile locale. La solicitarea Ziarului de Bacau, insa, Prefectura... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O situatie speciala inregistrata la varful Directiei de Sanatate Publica Buzau a fost anuntata, joi, de reprezentantii Prefecturii. Atat directorul institutiei, Cristina Ungureanu, cat si medicul sef epidemiolog, dr. Carmen Scantei, au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

- „La firma de porcine a consilierului PSD Nicu Craciun se ard, intr-un mod absolut devastator pentru mediu, porcii infestați cu pesta porcina africana!Locuitorii din zona printre care ma numar și eu suntem afectați serios de situație. Au fost momente in care nu se putea respira! Poluarea Codlei din toate…

- Apar noi informații privind terenul retrocedat catre familia ministrului de Finanțe Florin Cițu, langa stațiunea de schi Voineasa. Familia acestuia a facut presiuni la ANAF ca retrocedarea sa nu fie contestata, acuzand presiuni politice. Amintim ca Florin Cițu a incercat sa desființeze Direcția Generala…

- …de data aceasta pe ceea ce trebuia deja realizat de CJ Valcea sau operatorul de salubrizare, de ani buni !!! Un articol cu titlul „in atenția Garzii de Mediu și Prefectura: Depozitul de la Fețeni”, publicat in data de 3 februarie a.c., de TdV, aducea in atenția autoritaților pubice locale un fenomen…

- Greii PNL si Klaus Iohannis se intalnesc de la ora 17.00 la Vila Lac. Potrivit unor surse politice, tema principala ar fi rectificarea bugetara, insa ar putea fi pusa in discutie si activitatea Guvernului, in conditiile in care sunt voci in PNL care ar vrea schimbarea premierului si a echipei de la…

- Firma RVG Speed este administrata de fiul lui Viorel Grigoraș, liberal cu state vechi și secretar de stat in Ministerul Transporturilor. In trecut, aceleași autocare i-au transportat pe participanții botoșaneni la marele miting PSD din 2018.„Time. Time is money”, urla duminica dimineața unul dintre…