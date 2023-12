Abu Dhabi & Dubai – Zbor din Cluj

PLECARI SAPTAMANALE DIN CLUJ IN PERIOADA 5.01-22.03.2024 Vezi Aici Servicii – Bilet de avion + 1 bagaj de mana de 10 kg si un bagaj de cala 20 kg / pers; – Transfer aeroport – Hotel – aeroport, cu autocare moderne si climatizate; – Cazare 2 nopti in Abu Dhabi – hotel de 4* cu mic dejun; – Cazare 5 nopti in Dubai – hotel de 4* cu mic dejun; – Ghid vorbitor de limba romana; – Tur al orasului “Dubai Classic” si Abu Dhabi Pentru rezervari si detalii, va asteptam la sediul agentiei Mara International Tour din Bd. Unirii nr. 5, Baia Mare (vis a vis de magazinul Maramuresul) sau ne puteti contacta…