- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat duminica, la Antena 3, ca este exclus riscul unei pandemii de variola maimutei. „Nici vorba de pandemie. Este exclus așa ceva. Rata de reproducere a acestei infectii este mult sub 1, este 0,3. Stiți bine ca pentru infecția cu noul coronavirus am plecat…

- Dupa doi ani in care s-a vorbit frecvent despre pandemia de COVID-19, despre cazurile nou confirmate de infectari cu noul coronavirus, despre vaccinarea anti-COVID și despre restricții, au aparut ingrijorari la nivel mondial cu privire la o noua situație medicala. In ultima perioada ingrijorarea e cauzata…

Ministrul Sanatații, Alexandru Radila, susține ca virusul variola maimuței nu poate fi considerat, un pericol, deocamdata și nici nu se pune problema sa vorbim despre o pandemie.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat duminica, ca este exclus riscul unei pandemii de variola maimutei. „Nici vorba de pandemie. Este exclus așa ceva. Rata de reproducere a acestei infectii este mult sub 1, este 0,3. Stiți bine ca pentru infecția cu noul coronavirus am plecat de la 3 și…

- Primele cazuri confirmate de variola maimutei au fost depistate la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord. Autoritațile sanitare la nivel mondial se tem ca maladia s-ar putea propaga in Africa de Vest, dar și in restul lumii. Boala se manifesta prin febra, dureri de cap, dureri musculare,…

RO Vaccinare posteaza precizarile dr. Cristian Apetrei despre variola maimuței: „Nu e nicio mare resetare, nicio mare vrajitorie, nici gut feeling, biocurenți sau vreo previziune de-a lui Nostradamus".

- Primul caz de variola maimutei a fost identificat in Italia. Este vorba despre un barbat revenit din Insulele Canare. Barbatul revenit in Italia din vacanța petrecuta in Insulele Canare s-a prezentat la urgențe, la spitalul Spallanzani din Roma. „Tabloul clinic a fost caracteristic, iar virusul variolei…

Dupa Marea Britanie, Spania si Portugalia au anuntat la randul lor, miercuri, ca au identificat aproximativ treizeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei, o boala rara in Europa, informeaza AFP.