Abonamente la Untold pentru cei care doneaza sange, weekend-ul acesta, la Ploiesti Cu cateva zile inainte de data de 14 iunie, cand se celebreaza in intreaga lume Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești și Primaria Ploiești sunt, din nou, parteneri ai campaniei de donare de sange "BLOOD NETWORK", inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD. Caravana mobila din cadrul acestei campanii va fi prezenta la sediul Primariei Ploiești, din Piața Eroilor nr. 1A, unde va fi amenajat un spațiu special pentru donatorii de sange, acesta urmand sa fie deschis sambata- 11 iunie a.c. și duminica- 12 iunie a.c., in intervalul orar 8.00-14.00. Prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

