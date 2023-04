Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul suedez al trupei ABBA, Lasse Wellander, a lucrat si la albumul „Voyage” lansat in 2021, a murit, duminica, la varsta de 70 de ani, rapus de cancer. „Cu o tristete de nedescris trebuie sa anuntam ca iubitul nostru Lasse a adormit.Ai fost un muzician fantastic si umil ca putini, dar mai presus…

- Prețurile la miel au crescut cu cel puțin 30% fața de anul trecut din cauza scumpirii furajelor. Astfel, oierii spera sa obțina pentru mielul de Paști prețuri intre 20-25 lei/kg in viu, chiar și 27 lei/kg, iar la carcasa 40-45 lei/kg pentru a-și acoperi costurile din acest an. Și cum carnea fara os…

- Joi, 23 februarie 2023 de la ora 16,00 sunteți invitați sa participați la o Șezatoare Tradiționala de Dragobete la Caminul Cultural Marna Noua. INVITAȚIE. Șezatoare tradiționala de Dragobete Pentru ca distracția și voia buna sa fie complete, la final vom avea parte de un bal. Ghița Botoș și formația…

- Turcia priveste pozitiv cererea Finlandei de aderare la NATO, dar nu sustine candidatura Suediei, a declarat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit Reuters . ”Suedia sa nu se deranjeze sa incerce in acest moment. Nu vom spune ”da” candidaturii lor la NATO cat timp ei permit arderea Coranului”,…

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile Cupei Greciei, dupa ce a invins-o pe Panathinaikos, scor 2-0. In sferturi, trupa lui Razvan Lucescu o va intalni pe Lamia. PAOK s-a calificat in sferturile Cupei Greciei Tabela de marcaj a fost deschisa de PAOK, in minutul 52, prin…