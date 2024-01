A zburat cu mașina în râu Accident mai puțin obișnuit, joi. Un șofer a pierdut controlul volanului și a plonjat cu mașina in raul Someș. Barbatul era singur in autoturism și a reușit sa iasa singur. In urma consultului, șoferul a refuzat transportul la spital, scrie Monitorul de Cluj. Incidentul a avut loc joi, pe Splaiul Independenței din Cluj-Napoca. Șoferul era singur in mașina, cand a pierdut direcția de mers, a parasit partea carosabila și a cazut cu mașina in raul Someș. Barbatul a reușit sa iasa din mașina inainte ca pompierii sa ajunga la locul accidentului. „In interiorul autoturismului s-a aflat o singura persoana,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

