Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist oradean in varsta de 36 ani a murit intr-un cumplit accident produs pe DN1, in localitatea bihoreana Sabolciu, dupa ce a intrat intr-un cap de pod. Oradeanul, Samuel Petrica, se intorcea din judet, unde a impartit pachete pentru nevoiasi impreuna cu prietenii sai din clubul de motociclisti…

- Un barbat de 43 de ani s-a stins din viata la Institutul de Medicina urgenta din Capitala, dupa ce in weekend s-a rasturnat cu ATV-ul.Accidentul tragic a avut loc sambata, in comuna Budesti, municipiul Chisinau.

- Sfarșit tragic pentru o batrana de 80 de ani din satul Coconari, comuna Poșta Calnau, județul Buzau. Femeia a fost lovita mortal, vineri, in timp ce traversa strada pentru a merge la magazin, noteaza stiridebuzau.ro.Accidentul a avut loc vineri, cand o autoutilitara care mergea catre Zarnești a lovit-o…

- Un tânar a murit, dupa ce a fost înjunghiat de colegul de pahar. Crima a avut loc în aceasta dimineața, în localitatea Crihana Veche, din raionul Cahul. Victima, un tânar în vârsta de 27 de ani, se afla în ospeție la un consatean, în…

- Un sofer de 19 ani si-a pierdut viata noaptea trecuta, dupa ce a pierdut controlul asupra masinii. Potrivit politiei, accidentul s-a produs in jurul orei 1 noaptea trecuta, langa localitatea Cosauti, raionul Soroca.

- Tragedie in Bucuresti! O femeie in varsta de 79 de ani a murit, luni dimineata, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada.Accidentul a avut loc in jurul orei 05:00, in zona Valea Cascadelor din sectorul 6. Aflat la volanul unui autovehicul, in un barbat in varsta de 47 ani, a lovit-o…

- Un tanar de 28 de ani, din orasul Hateg, a ramas fara permisul auto pentru 60 de zile si a primit o amenda de 870 de lei dupa ce s-a tamponat cu o masina a Politiei din orasul Petrila aflata in misiune, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres. Masina…

- Echipaje de scafandri si pompieri de la ISU Valcea cauta doua masini cazute in raul Olt, dupa un accident produs din cauza oboselii de un sofer de TIR, transmite Agerpres. Accidentul a avut loc in cursul noptii de miercuri spre joi. Soferul TIR-ului a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet…