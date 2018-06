Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, reacție ironica la adresa lui Iohannis, pe nominalizarea lui Vlase la SIE: ”O sa o citesc pana o sa inteleg, poate e nevoie sa facem o dezbatere” a spus, vineri, presedintele PSD, el comentand adresa primita de la seful statului privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului…

- Parlamentul inființeaza doua noi comisii speciale, pentru legile securitații naționale și Codul Administrativ. Decizia a fost luata, marți, in Birourile reunite ale celor doua Camere și urmeaza sa fie votate in plenul reunit al Parlamentului, miercuri. Opoziția a criticat demersul celor de la PSD și…