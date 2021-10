A venit iarna, este frig și ninge de ore bune. La Ranca și Straja s-a depus deja strat de zapada Iarna pare ca-si face loc incet, dar sigur, la munte. In zilele urmatoare, sunt prognozate temperaturi scazute, sub minus trei grade Celsius, și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. La Ranca și Straja ninge de ore bune și s-a depus deja strat de zapada. Sudul țarii, sub imperiul iernii. ANM: Sunt de asteptat temperaturi minime spre limita gerului. In acest moment ninge ca in povești la Ranca. „Drumarii din cadrul districtului Ranca au efectuat in aceasta seara o revizie pe DN 67C,…