- Un barbat din Sri Lanka a ucis un alt cetațean strain in București, in urma cu 33 de ani. Abia dupa mai bine de trei decenii de cand a avut loc crima, a fost prins. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.

- Un barbat din Sri Lanka dat in urmarire internaționala de Poliția Romana in 1997, dupa ce și-a omorat un conațional in anul 1991 intr-un bloc din București a fost prins abia acum, dupa 33 de ani. Barbatul care acum are 52 de ani a fost prins de poliția din Germania.

- Un barbat de 49 de ani a fost omorat, in noaptea de duminica spre luni, la o ferma din municipiul Satu Mare, autorul fiind retinut, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean. „La data de 25 decembrie, in jurul orei 2,00, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost…

- O femeie care și-a ucis tatal dand foc casei in care acesta dormea a fost inregistrata cu microfoane ascunse in timp ce privea o emisiune la televizor despre crima pe care a comis-o cu 10 ani in urma și care ramasese pana acum nerezolvata, potrivit Sky News.

- Un barbat in varsta de 40 ani, din localitatea Stefan cel Mare, cautat la nivel european pentru comiterea unui furt, a fost prins, vineri, de politisti din municipiul Onesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres."Pe numele acestuia a fost emis un mandat european…