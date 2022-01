A treia zi cu peste 19.000 de cazuri noi de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- 13 ianuarie: Aproape 10.000 de cazuri noi de COVID și 36 de decese raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 9.785 de cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 13 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. ”Conform datelor…

- Astazi, 10 ianuarie 2022, in județul Alba au fost raportate 33 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 34.825 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 33.257 de persoane au fost…

- Astazi, 2 ianuarie 2022, in județul Alba au fost raportate 23 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 34.380 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 33.068 de persoane au fost…

- Astazi, 23 decembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 17 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 34.224 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 32.863 de persoane au…

- Un numar de 1.377 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, din peste 21.000 de teste efectuate, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In același interval de timp au fost raportate de catre INSP 106 decese, din care 18 anterioare perioadei…

- Astazi, 19 noiembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 68 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 33.273 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 30.507 de persoane au…

- Autoritațile au anunțat, sambata, in bilanțul provizoriu, 8.057 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 395 decese dintre care 5 anterioare. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta.Potrivit bilanțului provizoriu transmis astazi, 6 noiembrie,…

- BILANȚ PARȚIAL| Peste 14.000 de cazuri noi de COVID-19 și 512 decese, raportate in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL| Peste 14.000 de cazuri noi de COVID-19 și 512 decese, raportate in ultimele 24 de ore Miercuri, 27 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații un prim bilanț pe…