A spus-o clar! Iohannis: Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu va exista un boicot din partea statului roman la adresa Austriei, referindu-se la declarațiile lui Marcel Ciolacu, care anunțase ca Romania iși va folosi dreptul de veto impotriva Austriei care iși dorește președinția OSCE. ”Acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va ridica tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen in Consiliul European. „Voi ridica tema Schengen. (…) Este o data foarte clar ca noi, romanii, dorim sa fim parte in spatiul Schengen. Integrarea in Schengen ramane obiectiv principal”, a spus seful…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la Summitul Uniunea Europeana - Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), iar joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles in care va ridica si subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, miercuri, la Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeana – Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). In continuare, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa joi, la reuniunea Consiliului European, care se va desfasura la Bruxelles,…

