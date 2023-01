Stiri pe aceeasi tema

- Iarna se intoarce in Romania. Vremea se racește puternic și in mai multe zone din țara va ninge. Temperaturile vor scadea pana la minus 10 grade Celsius. In sud-vest, sud si est vor fi precipitatii slabe sub forma de lapovita și ninsoare.

- Anotimpul rece nu vine doar cu temperaturi scazute, ci si cu ninsori in multe dintre regiunile țarii, in special in zonele de deal și de munte, acolo unde, de obicei, stratul de zapada poate atinge valori considerabile. Deși, cel puțin deocamdata, iarna 2022-2023 nu se anunta a fi una care sa ne ofere…

- Temperaturile ridicate din ultima saptamina ii ingrijoreaza pe fermierii moldoveni. Vremea atipica acestei perioade pune in pericol unele culturi agricole care ar putea suferi in cazul unor șocuri termice. Vremea primavaratica ii bucura insa pe mulți cetațeni pentru ca pot face economie la incalzirea…

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- AJUTOR… Iarna inca nu s-a instalat, insa multe primarii sunt deja intr-o situație dificila in prag de sezon rece. Multe dintre ele abia reușesc sa-și acopere cheltuielile de salarii, ca despre alte plați nici nu mai poate fi vorba. Pentru a nu intra in faliment, Guvernul a aprobat joi, la propunerea…

- Vremea se schimba brusc incepand de vineri. Vor aparea ploile, iar maximele nu vor depași 15 grade. Ce spune directoarea executiva a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

- In ultimele zile am avut parte de temperaturi total atipice pentru perioada anului in care ne aflam. Vremea pare ca ține cu toți cei care se afla intr-un razboi tacit cu Federația Rusa din cauza invadarii Ucrainei. Insa prognozele ne arata ca lucrurile nu vor mai sta așa pentru mult timp, iar gerul…

- Peste trei sferturi dintre soferii romani (76%) isi schimba anvelopele de vara cu cele de iarna odata cu trecerea la anotimpul rece, iar opt din zece persoane (79%) inteleg beneficiile si diferentele dintre anvelopele de iarna si cele all-season, procent semnificativ mai mare decat in alte tari europene,…