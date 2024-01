Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna decembrie 2023 la 6,61%, de la 6,72% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,82%. Potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistica vineri, marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,82%, cele nealimentare cu…

- ”Indicele preturilor de consum in luna decembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2023 a fost 100,26%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 a fost 6,6%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023) fata…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna noiembrie la 6,72%, de la 8,07% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 6,84%, cele nealimentare cu 5,08%, iar serviciile cu 11,18%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.

- Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste din 20 decembrie. Iar,…

- Scaderea activitații de afaceri din zona euro s-a atenuat in noiembrie, dar a ramas pe scara larga, sugerand ca economia blocului se va contracta din nou in acest trimestru, deoarece consumatorii continua sa iși limiteze cheltuielile, arata un sondaj, potrivit Reuters. In ultimul trimestru, economia…

- Rata anuala a inflației a incetinit in octombrie la 8,1%, serviciile și mancarea continuand insa sa se scumpeasca consistent, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari scumpiri le-au avut biletele de avion, detergenții și energia termica. Apa și produsele de igiena…

- In Republica Moldova, preturile producatorului la produsele agricole in ianuarie-septembrie 2023, comparativ cu ianuarie-septembrie 2022, au scazut cu 14,2%. Despre aceasta a informat Biroul National de Statistica, menținind ca prețurile la produsele vegetale s-au micșorat in medie cu 18,5%, iar prețurile…

- Magazinele din Romania nu pot comercializa produse din carne sintetica, potrivit noii legi privind carnea și produsele din carne. Amenzile pentru comercianții care nu respecta legislația ajung pana la 300.000 lei. Senatul a adoptat, luni, in plen, proiectul legii privind carnea si produsele din carne,…