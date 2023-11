Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in afara localitații Adanca, pe drumul național 72. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde, din primele cercetari efectuate, au constatat ca un barbat…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. In urma deplasarii la fața locului, pe drumul comunal 77A, in localitatea Urziceanca, polițiștii au constatat ca o femeie, de 24 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism, s-ar fi rasturnat…

- Polițiștii din Ulmeni au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier produs in localitate, in urma caruia un tanar a fost grav ranit. Potrivit IPJ Maramureș, in urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 23 de ani din Manau, avand exercitarea dreptului de…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier intre localitațile Slobozia Moara și Lungulețu. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar, de 23 de ani, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul național 7, ar…