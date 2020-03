Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a anunțat, luni seara, emiterea doua ordonanțe militare: Ordonanța militara nr. 5 și Ordonanța militara nr. 6, o decizie fara precent in istoria Romaniei. In baza celei de-a șasea ordonanțe, municipiul Suceava și opt comune limitrofe vor fi complet izolate. De asemenea, s-a stabilit o zona de protectie formata din The post A șasea ordonanța militara. Suceava, izolata complet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .