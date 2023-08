Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din satul Roșu, raionul Cahul este cautat de rudele sale, dar și de poliție dupa ce in data de 5 iulie a plecat de la domiciliul sau fara sa anunțe pe cineva. Astfel, din acea zi, nimeni nu mai știe nimic de el. Tanarul, pe nume Igor Mititelu, in varsta de 30 de ani, inalțimea de 1.70m, corpolența…

- La data de 5 august 2023, in jurul orei 00,40, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani, din Sebeș, cu privire la faptul ca a fost amenințata de catre soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in aceeași noapte, pe fondul unor discuții contradictorii,…

- Doina Prodan este una dintre victimele cumplitului accident de pe strada Decebal din capitala, ce s-a produs in seara zilei de 24 iulie 2023. La moment, tanara se afla internata in secția de reanimare la Institutul de Medicina Urgenta, intr-o stare critica, iar rudele acesteia cer ajutorul oamenilor…

- Pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 lei primesc in acest an prime de pana la 1.000 lei. Prima tranșa a fost platita in ianuarie, iar urmatoare vine in octombrie. Pentru romanii cu pensii mai mari, respectiv de 2.000 și 3.000 lei, primele sunt ceva mai mici, 800 lei și 600 lei. Ajutorul se acorda…

- Am votat pentru adoptarea Legii pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii prin care le oferim parinților ocazia sa beneficieze de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca. ”La cerere, salariații care au in intreținere copii in varsta de pana la 11 ani, beneficiaza de 4…

- Deși Guvernul a inghețat angajarile la stat ca urmare a deficitului bugetar, sunt și instituții care lucreaza cu fonduri europene din PNRR, iar pentru acestea au fost deblocate locuri de munca. Klaus Iohannis a semnat decretul. Anunțul a fost facut de administrația prezidențiala printr-un comunicat…

- Mai multe persoane au fost audiate, in urma cu puțin timp, la Poliția Capitalei, intr-un dosar privind incasarea ilegala de indemnizații in pandemie. Printre aceștia se afla și numeroși maneliști. Ce se intampla in aceste momente și despre ce artiști este vorba.

- Familia și apropiații Danei Roba fac apel la oamenii cu suflet mare. Clipele prin care trece fosta iubita a lui Nicolae Guța, la scurt timp dupa ce a fost operata de urgența, sunt de-a dreptul șocante. Dana Roba, bagata in spital de propriul soț De doua zile presa vuiește despre chinul prin care a trecut…