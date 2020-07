Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea caz de acest fel, dupa ce cu o zi in urma a decedat acasa un pacient cu COVID din Galati care refuzase, de asemenea, spitalizarea. Barbatul din Olt a fost diagnosticat cu COVID-19 in 12 iulie. "In cursul zilei de astazi, respectiv 16.07.2020, a fost inregistrat un deces la domiciliu.…

- Un barbat din Olt testat pozitiv pentru noul coronavirus a murit, joi, dupa ce a refuzat internarea in spital, potrivit ziarului local Olt Alert. Ieri un alt barbat din Galați, confirmat cu coronavirus a murit acasa pentru ca nu a vrut sa stea in spital.Barbatul de 56 de ani din județul Olt a fost confirmat…

