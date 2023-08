Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un microbuz ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova, condus de un conațional in virsta de 34 ani. In urma controlului fizic detaliat, printre bagajele neinsoțite au fost depistate produse de larg consum (ceasuri, boxe audio, cafea),…

- Funcționarii vamali de la PTF Coștești-Stanca și PTF Leușeni au depistat peste o mie de țigarete, zeci de huse pentru telefoane și ingrașaminte, nedeclarate organului vamal, potrivit Realitatea.md . Astfel, in cadrul controlului, vameșii de la Costești-Stanca au identificat mai multe huse pentru telefoane,…

- Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un microbuz de model „Mercedes-Benz Sprinter”, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova, condus de un conațional in varsta de 28 ani.

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost oprit de funcționarii vamali in timp ce incerca sa intre in Republica Moldova cu 250 de monede de colecție ascunse in valiza. Astfel, potrivit oamenilor legii, cazul a fost inregistrat in seara zilei de luni, 26 iunie, la postul vamal Leușeni. Funcționarii vamali…

- Un șofer in varsta de 36 de ani a fost reținut de vameșii de la Leușeni. Barbatul se deplasa din Germania spre Republica Moldova, la volanul unui microbuz. „In urma controlului fizic, au fost depistate marfuri de larg consum, printre care ierbicide, accesorii pentru telefoane mobile, toate nedeclarate…

- Cafea in cantitați comerciale, tainuita printre bagaje și colete neinsoțite, a fost depistata la vama Leușeni. Potrivit informațiilor, cazul a fost inregistrat la Leușeni, potrivit Realitatea.md. „Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un autocar ce se deplasa din Italia spre Republica…

- Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificarilor un autoturism de model „Honda HR-V”, ce se deplasa din Romania spre Republica Moldova, condus de un barbat in varsta de 40 ani, cu dubla cetațenie MDA/ROU.

- A ascuns mai multe calculatoare intr-o mașina de spalat și intenționa sa le transporte ilegal in Republica Moldova. Planul insa a eșuat. Tentativa barbatului, de 41 de ani, a fost zadarnicita de vameșii de la Leușeni.