Stiri pe aceeasi tema

- Un individ cu fața acoperita a intrat in benzinaria Rompetrol de la intrarea din stațiunea Lacu-Sarat, a amenințat-o pe casiera cu un cuțit și a plecat cu 10.000 de lei, informeaza jurnaliștii de la DeBraila.ro . Barbatul, care avea o cagula pe cap și era inarmat cu un cuțit, a dat buzna in benzinarie,…

- Un barbat baut și fara permis de conducere a furat, duminica seara, un microbuz dintr-o autogara din Tecuci, județul Galați. Barbatul a fost prins la scurt timp de polițiști și reținut pentru 24 de ore, au transmis reprezentanții IPJ Galați.Politia municipiului Tecuci a fost sesizata telefonic noaptea…

- Patru persoane, intre care un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident produs duminica dupa-amiaza pe drumul national 17, in judetul Bistrita-Nasaud. In accident a fost implicata si o autospeciala a Politiei. Accidentul s-a produs pe DN 17, intre…

- Un barbat de 36 de ani din Alba Iulia, dat in urmarire pentru a ispași o condamnare mai veche, a fost prins in București, dupa ce ar fi comis o noua inșelaciune. Individul cautat și complicea lui, o alta tanara, de 27 de ani, s-ar fi dat drept angajați ai unei structuri speciale a statului și i-ar fi…

- Primaria din Slatina a fost jefuita, in cursul nopaii de miercuri spre joi. Hoții au furat seiful instituției, apoi au fugit. Poliția este acum pe urmele lor. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, IPJ Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns,…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 24 de ani, la Moșnița Noua. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat de pe șantierul unei case in construcție. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.