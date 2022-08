Stiri pe aceeasi tema

- EDITORIAL… Cel de-al treilea numar al revistei „Horeb”, publicație anuala editata de Episcopia Hușilor, a ajuns la cititori! In semnalul editorial lansat de Episcopia Hușilor se arata ca, de data aceasta, tema de baza a vizat o problematica cu foarte multe implicații de ordin social, sensibila și mereu…

- EVENIMENT… Festivalul de muzica corala laica si religioasa „Gheorghe Cucu” a avut loc in seara zilei de duminica, 21 august 2022, in Centrul civic al Vasluiului. Consiliul Judetean Vaslui, Primaria Municipiului Vaslui, Episcopia Husilor si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale…

- EVENIMENT CULTURAL… Episcopia Husilor si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui, organizeaza la Vaslui, duminica, 21 august a.c., Festivalul de muzica corala laica si religioasa „Gheorghe Cucu”. Evenimentul va avea loc in aer liber, in Centrul Civic al Vasluiului,…

- INVITATIE… O noua editie a Festivalului „Gheorghe Cucu” va avea loc, luna aceasta, in municipiul Vaslui. Fata de editia de anul trecut, cea de acum se va desfasura pe parcursul a doua zile: 20-21 august. Prima zi va fi dedicata concursului propriu-zis, gazduit de Casa de Cultura „Constantin Tanase”,…

- CU DUMNEZEU IN VACANTA…Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Episcop Ignatie, copiii din satele Parvesti, Dinga si Puntiseni au participat, in perioada 18-22 iulie 2022, la Tabara „Copiii in bucuria Bisericii”. Tabara a fost organizata de Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Vaslui (ATOV), in parteneriat…

- Mumtaz Kamakhly, cunoscut ca „Fiipestil”, este acuzat de pedofilie și harțuire verbala, in mediul online. Acesta ar fi trimis mesaje mai multor minore in care le-ar fi vorbit urat. „Justițiarul de Berceni” vrea sa vina la Iași pentru a-l cunoaște „Fiipestil“ a devenit, peste noapte, un paria in mediul…

- INVITATIE… Clubul Interact Vaslui revine anul acesta cu forte noi pentru cea de-a V-a editie a proiectului mult asteptat „Ar(a)ta-te”. In perioada 24-26 iunie, incepand cu ora 13:00, Parcul Copou va fi locul unde se vor desfasura activitatile menite tuturor pasionatilor de literatura, pictura, teatru,…

- COPIII VOR PACE… Ziua de sambata, 4 iunie 2022, a fost dedicata, de Episcopia Hușilor, copiilor. Curtea Catedralei Episcopale a rasunat iarași, preț de cateva ceasuri, de cantecele copilariei, de jocuri și de voie buna, bucuria sincera și totala a celor mici fiind cea care i-a insuflețit, an de an,…