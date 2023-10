Stiri pe aceeasi tema

- In toata luna noiembrie are loc campania prin care compania RETIM colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator! Pastrațile-le in gospodarie și debarasați-va legal de ele doar in spații special amenajate și…

- Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in perioada 31 octombrie – 29 noiembrie 2023 cea de a patra campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din Zona 1 Rural a judetului Timis. Sunt cuprinse localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc,…

- Miercuri a avut loc o intalnire a primarilor liberali din Timis, la care care au participat si lideri ai organizatiei judetene a PNL. Prezent la discutii, deputatul Cosmin Sandru a afirmat ca exista trei principii care s-au desprins in urma intilnirii: unitate, continuitate și viziune. Principalele…

- In weekend s-au disputat partidele din etapa a 6-a a Ligii a III-a de fotbal. Din cele 5 echipe din Timis, trei au obtinut victorii si doua au pierdut. In Seria 7, singura reprezentanta a judetului, CSC Ghiroda si Giarmata Vii a pierdut oarecum surprinzator, primul meci din actualul campionat in fata…

- Motto: „In gura lui Robu, prieten al lui Nasleu și al interlopilor, cuvintele nulitate și lichea suna a lauda” – Vasile “Bazil” Popovici In urma cu aproximativ zece zile, PNL Timis a sarit, printr-un comunicat de presa, sa repereze „onoarea” greu zdruncinata a fostului presedinte al organizatiei, ex-primarul…

- Marti, putin dupa ora 15.30, la numarul de urgenta 112 a fost anuntat un accident feroviar. Asadar, salvatorii de la ISU Timis s-au prezentat rapid la fata locului, intre localitațile Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, unde un autotren nu s-a asigurat la trecerea caii ferate si a fost „lovit” de o locomotiva.…

- Nici nu e gata reabilitarea Conacului Mocioni, din localitatea Foeni, ca acesta va avea deja un grup organizat de prieteni și susținatori. In cadrul proiectului de reabilitare, refuncționalizare și revitalizare a Conacului Mocioni din Foeni, Asociația Miltonia și Consiliul Județean Timiș constituie…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca marți și miercuri, respectiv 25-26.07.2023, in intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum național, drumuri…