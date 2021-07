A ordonat regele Carol al II-lea asasinarea lui Ion Antonescu? Anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei a accelerat apropierea de Germania in speranța ca ea va reuși sa potoleasca isteria ungara la adresa Romaniei. La 1 iulie 1940, Carol al II-lea a renunțat la garanțiile franco-britanice, iar a doua zi, l-a primit pe W. Fabricius, ministrul german la București, caruia i-a transmis solicitarile sale catre Hitler: renunțarea la garanțiile occidentalilor; dorința unei colaborari mai intime cu Germania, concretizate eventual intr-o alianța; trimiterea unei misiuni militare de instrucție in Romania. Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

