Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 11 ianuarie, s-au disputat semifinalele Campionatului European feminin de polo pe apa, care este gazduit de orașul olandez Eindhoven, intre 3-13 ianuarie: Spania – Grecia 13-5 și Olanda – Italia 7-6 (FOTO). Ultimele meciuri ale turneului continental vor avea loc sambata, 13 ianuarie: Grecia – Italia…

- La final de an, o regasim pe poziția de lider a SuperLigii pe Politehnica Timișoara, urmata in clasament de Universitatea Cluj. Urmatoarele 3 echipe din SuperLiga se regasesc la egalitate de puncte, 23, și vor da lupta finala pentru calificarea in play-off la inceputul lunii martie 2024! Acestea sunt…

- O etapa in care trei formații au ieșit in evidența, la varf: Volei Alba Blaj, CSM București și CSM Targoviște. Cate doua jucatoare de la fiecare team au prins echipa etapei. Sunt trei debutante in formația ideala: Bogumila Biarda, Matea Ikic și cubaneza Yelennis Diaz Cairo. Ultima e prima sportiva de…

- CSM Lugoj a fost performera etapei a opta in Divizia A1, caștigand la București, 3-2 cu CSM. In aceste condiții, trei jucatoare și-au facut loc in echipa ideala. CSO Voluntari, 3-0 cu Dinamo, are și ea doua reprezentante. Alte doua jucatoare vin de la Volei Alba Blaj și Corona Brașov, doua voleibaliste…

- Noua și moderna sala de sport din Golești a gazduit in perioada 24 – 26 noiembrie ediția 2023 a Campionatului Național de judo pe echipe și veterani. Sportivii vranceni au obținut medalia de bronz pentru locul 3 la echipe feminin prin judoka de la CS Unirea. Pentru clubul focșanean au evoluat Iulia…

- IN LOT… Lorena Ostase (26 de ani), pivotul echipei Rapid București, a prins lotul Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin. Pana la turneul final din Danemarca, Norvegia și Suedia, “tricolorele” vor participa la Trofeul Carpați. Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei se pregatește…

- Procurorii DIICOT, insoțiți de agenți FBI, au efectuat mai multe percheziții in Argeș și Teleorman, la persoane cercetate in statul american California, sub acuzația ca au organizat o schema frauduloasa de a obține ajutoare sociale pentru sute de persoane. ”La data de 14.11.2023, procurorii Direcției…

- CSO Voluntari și CSM Lugoj dau cinci jucatoare in etapa a cincea dupa rezultatele excelente reușite in deplasare. Dintre fetele care au prins echipa rundei, doar una singura a mai fost in aceasta postura, extrema Yelizaveta Ruban de la CSM Lugoj. In rest, premiera pentru celelalte șase fete. In echipa…